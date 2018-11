Donar in volgende Europese ronde naar Italië en Cyprus

De basketballers van Donar weten waar ze aan toe zijn in de volgende fase in de strijd om de FIBA Europe Cup. In Poule K zijn de Italiaanse middenmoter Pallacanestro Varese, het op Sardinië spelende Dinamo Sassari en het Cypriotische Petrolina AEK Larnaca de volgende tegenstanders. In totaal zes wedstrijden staan er op de rol. Te beginnen op woensdag 12 december. Een week later staat speelronde twee geprogrammeerd. Vervolgens gaat het in 2019 verder.

Varese eindigde als eerste in Poule F en won vijf van haar zes wedstrijden. In het Noorden van Italië is de PalaWhirlpool de thuishaven. Een sporttempel waar ruim vijfduizend fans een plek kunnen vinden. Sassari ging met vijf zeges als tweede verder vanuit Poule H. Het Palasport Roberto Serradimigni biedt plaats aan vijfduizend toeschouwers en Lacarna tenslotte versloeg Minsk in de afsluitende wedstrijd in Poule B in de strijd om de tweede plaats met 82-77. De in 1994 opgerichte club speelt haar thuiswedstrijden op Lacarna in het Kition Athlectic Center waar drie duizend stoeltjes staan.