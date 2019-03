Donar hervat Europees met gelijkspel tegen Oostende

De basketballers van Donar zijn de knock-out fase in de strijd om de FIBA Europe Cup dinsdagavond begonnen met een 66-66 gelijkspel tegen Filou Oostende. In de absolute slotfase kwamen de Groningers terug van een 61-66 achterstand. Teddy Gipson was de belangrijke speler op dat moment. Halverwege stond het ook al gelijk; 35-35. De return is volgende week woensdag in Oostende.

Voor de ruim vierduizend fans was er het weerzien met Chase Fieler. De Amerikaan vertrok na zijn tijd bij Donar naar België en was nu voor het eerst weer terug. Oostende was vooraf de favoriet. De gasten zijn uitgeschakeld in de Champions League en zijn nu ingestroomd in de Europe Cup. Beide ploegen waren meer dan aan elkaar gewaagd, waarbij Donar beter speelde dan recentelijk. In het eerste kwart nam de thuisploeg zelfs brutaal de leiding met 15-4, maar dat was na de eerste tien minuten zo goed als weggesmolten; 20-17.



De andere drie kwarten verliepen heel close met verschillen van maximaal drie punten per kwart. In het tweede kwart lukte het de ploeg van coach Erik Braal niet om verder los te komen. Oostende verdedigde sterk. Het lukte Donar nog één keer om een kleine voorsprong te nemen. Dat gebeurde in het vierde kwart; 58-52. Maar met nog vier minuten te spelen stond het bij 58-58 weer gelijk. Dat het uiteindelijk 66-66 werd was niet meer dan logisch, omdat het gelijk op ging.



Het had ook anders af kunnen lopen gezien de voorsprong van Oostende kort voor tijd. Het stond 61-66 met nog een minuut te gaan. Via Rienk Mast en Gipson werd het 65-66. Een bonus vrije worp van dezelfde Gipson betekende 66-66 met nog een seconde op het bord. In die tijd miste Fieler nog een beslissend schot. Anders had het zomaar nog een nederlaag kunnen worden. Gipson was topscorer met 13 punten. Sean Cunningham noteerde 11 punten.