Donar heeft met aantrekken van Grant Sitton de selectie compleet

Afgelopen seizoen speelde de 25-jarige Grant Sitton in Slowakije voor BC Prievidza met uitstekende statistieken. Daarvoor speelde hij college bij de Universiteit van Victoria in Canada. Volgens de club is Grant een forward met een uitstekend schot, hoge percentages en goed spelinzicht. "Daarnaast is het een snelle en wendbare speler die zijn lengte effectief gebruikt", aldus Donar. Sitton is 2.06 meter en weegt 80 kilo.



Met de komst van Grant Sitton is de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. Naast Grant Sitton hebben ook nieuwkomers Jordan Callahan, Jobi Wall en Shane Hammink een contract getekend. Daarnaast keert een groot aantal spelers weer terug in Groningen. Teddy Gipson, Jason Dourisseau, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Drago Pasalic, Thomas Koenis, Tim Hoeve en Rienk Mast werden vorig jaar met Donar kampioen.