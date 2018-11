Donar gaat Europees verder; na 76-73 thrillerzege op Spirou Basket

De basketballers van Donar zijn er voor het derde jaar op rij in geslaagd om de tweede poulefase van de FIBA Europe Cup te halen. In MartiniPlaza werd Spirou Basket uit Charleroi in de allesbeslissende wedstrijd met 76-73 verslagen. De slotfase was zenuwslopend, maar uiteindelijk trok Donar de zege naar zich toe.

Het was de veertiende thuiszege in de Europe Cup op rij voor de ploeg van coach Erik Braal. Toen Thomas Koenis met een onmogelijke score uit de draai in de buzzer aan het einde van het derde kwart de stand op 64-55 bracht leek het al in kannen en kruiken. Niets was minder waar. De thuisploeg begon heel matig aan de laatste tien minuten en dat bracht de gasten uit België terug in de wedstrijd. De in het rood gestoken gasten roken bloed. Donar scoorde niet en Spirou wel.

Met nog een kleine vijf minuten te gaan stond het 66-66 en had alleen Koenis namens de thuisploeg weten te scoren. Twee drie punters van Nate Linhart brachten Donar bij 67-72 aan het wankelen, maar de ploeg richtte zich op en scoorde zeven punten op rij via Jason Dourisseau, uitblinker Teddy Gipson en een driepunter van Joby Wall. De laatste score was goud waard, omdat Donar daardoor weer op voorsprong stond; 74-72. Op dat moment was er nog anderhalve minuut te spelen. De 3600 fans schreeuwden hun helden op dat moment nog een keer extra toe.



Vervolgens gebeurde er van alles. Shane Hammink blokkeerde blokkeerde een bal geweldig en dat leek voldoende, want met nog zes seconden te gaan had Donar balbezit. Bij de spelhervatting werd de bal in alle hectiek verspeeld en kreeg Spirou via de vrije worplijn nog de kans om gelijk te komen. Dan wilde men tactisch oplossen door de rebound te pakken op de tweede misser. Matt Mobley gooide de tweede er echter in; 74-73. Dat betekende balbezit voor Donar met minder dan twee seconden te gaan. Er werd een fout gemaakt en Sean Cunningham bepaalde met twee benutte vrije worpen de eindstand op 76-73.

Een prachtige overwinning na een zenuwslopend vierde kwart. Gipson was topscorer met 20 punten. Hij zorgde er mede voor dat Donar als winnaar van Poule C verder gaat en op 12 december aan de volgende reeks Europese wedstrijden mag beginnen. Zes stuks in totaal.