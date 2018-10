Donar en Lycurgus beginnen aan competitie; Donar eerst nog op jacht naar de Supercup

Voor de basketballers van Donar en de volleyballers van Abiant Lycurgus begint komend weekend de competitie. Donar heeft een dubbelprogramma en moet zaterdagavond in MartiniPlaza eerst nog de strijd om de Supercup uitvechten tegen ZZ Leiden. Een dag later is dezelfde thuishal BAL uit Weert de tegenstander in de eerste competitiewedstrijd.

Lycurgus heeft de eerste prijs van het seizoen al binnen. Afgelopen weekend werd voor de vierde keer op rij de Supercup binnengehaald. De ploeg van coach Arjan Taaij begint de reguliere competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Advisie SSS. De nummer vijf van het afgelopen seizoen waar de landskampioen drie keer met 3-0 van won vorig jaar. De opmaat naar de eerste voorronde van de Champions League. Volgende week donderdag is het Oostenrijkse SK Posojilnica Aich/Dob de tegenstander in MartiniPlaza.



Voor Donar wordt het direct een intensieve week. De afgelopen periode konden de spelers van coach Erik Braal na de mislukte missie richting de Champions League even op verhaal komen, maar vanaf zaterdag moeten ze in zeven dagen vier keer aan de bak. Na het dubbelprogramma van aanstaand weekend komt woensdag Aris Leeuwarden op bezoek en zaterdag is Den Bosch de tegenstander. Zo kunnen de fans in de eerste week direct zien waar de regerend landskampioen staat.