Donar dendert naar finale; Rotterdam met 107-51 te kijk gezet

Er was vooraf geen twijfel dat Donar niet de finale van de play-offs om het landskampioenschap zou halen. Om dit nog maar eens te onderstrepen wonnen de Groningers dinsdagavond de vierde halve finale in de best-of-seven serie bij Forward Lease Rotterdam met maar liefst 107-51. Deze monsterzege betekende de vierde zege op rij en plaatsing voor de finale. In de eindstrijd is ZZ Leiden de tegenstander. Zij rekenden eveneens in vier wedstrijden af met Landstede Zwolle.

Het krachtsverschil was in de eerste drie wedstrijden ook al groot, maar was dinsdagavond nog groter. Halverwege stond er al een tussenstand van 66-25 op het scorebord. Ongekend en eigenlijk ook halve finale onwaardig, maar daar had Donar uiteraard geen boodschap aan. Verdedigend had de ploeg van coach Erik Braal de boel uitstekend op orde en de driepunters vielen heel gemakkelijk. De thuisploeg bleek niet bij machte om nog een keer te proberen het de tegenstander lastig te maken. Na rust had de wedstrijd ook schriftelijk afgedaan worden. Scorend werd het wat Donar betreft iets minder, maar verdedigend werden in een kwart maximaal veertien punten toegestaan.



Het honderdste punt kwam op naam van Thomas Koenis. Zijn driepunter betekent 102-46. Niet veel later gooide hij er nog eentje van afstand in. Het verschil in rebounds gaf het verschil misschien wel het beste weer; 48 voor Donar en 27 voor Rotterdam. Zulke grote verschillen zie je zelden in wedstrijden. Zoals zo vaak was Brandyn Curry topscorer. De Amerikaan was goed voor 20 punten. Zijn landgenoot Evan Bruinsma zat nog altijd geblesseerd aan de kant. Hij heeft nog een week om fit te worden, want de finale begint op dinsdag 22 mei. Donar heeft thuisvoordeel en speelt eerst in MartiniPlaza.