Donar begint play-offs met ruime zege; Rotterdam met 96-77 verslagen

Na een periode van relatieve rust en tijd hebben om te trainen zijn de basketballers van Donar de halve finale van de play-offs begonnen met een ruime zege. In MartiniPlaza werd Forward Lease Rotterdam met 96-77 verslagen. Het is een best-of-seven serie, waardoor de ploeg van coach Erik Braal nog drie zeges nodig heeft om de finale te bereiken. De andere halve finale gaat tussen Landstede Zwolle en ZZ Leiden. Komende donderdag staat in Rotterdam duel twee op het programma.

Op voorhand lag een halve finale tegen New Heroes Den Bosch voor de hand, maar de Rotterdammers waren in de kwartfinale verrassend te sterk. De zege was weliswaar ruim, maar de wedstrijd verliep wat stroef. Halverwege stond het 42-38 en dat was een magere voorsprong tegen de nummer vijf van de reguliere competitie. Het derde kwart gaf de doorslag. Onder leiding van Drago Pasalic, elf punten in die fase, werd het verschil gemaakt.

Met nog tien minuten te gaan stond een tussenscore van 69-52 op het scorebord. In de laatste tien minuten consolideerde Donar de geruststellende voorsprong. Evan Bruinsma ontbrak wegens een enkelblessure en in de slotfase verliet aanvoerder Jason Dourisseau het duel met een armblessure. Brandyn Curry was topscorer met 21 punten. Pasalic had er eentje minder.