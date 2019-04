Derde nederlaag op rij voor Donar

De basketballers van Donar blijven in een moeilijke periode zitten. Om zicht blijven houden op de derde plaats had donderdagavond in Den Bosch gewonnen moeten worden van nummer drie New Heroes, maar dat gebeurde niet. Den Bosch was in de eigen Maaspoort met 69-63 te sterk. Donar blijft vierde in de Dutch Basketball League met 36 punten uit 28 wedstrijden.

Dat zijn er tien minder dan nummer drie Den Bosch. De ploeg van coach Erik Braal heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. De nederlaag was de derde op rij na eerdere verliespartijen tegen Aris Leeuwarden en de Dutch Windmills uit Dordrecht. In Den Bosch was Lance Jeter weer van de partij. De Amerikaan is weer vader geworden en hij was Amerika bij de bevalling aanwezig. Halverwege leek de wedstrijd zich in een gunstige richting te ontwikkelen. Donar stond met 28-26 voor, maar na de pauze ging het mis.

Den Bosch gaf flink gas en denderde in het derde kwart met 24-10 over de bezoekers heen. Een 50-38 achterstand met nog tien minuten te gaan bleek onoverkomelijk. Donar kwam nog wel sterk terug. Met een ruime minuut op de klok was de achterstand minimaal; 64-63. Verder kwam het niet. Sean Cunningham was topscorer met zeventien punten. Dertien hiervan maakte hij voor de rust. Komende zaterdag wacht voor Donar een uitwedstrijd in Zwolle tegen Landstede.

Donar speelt nog acht wedstrijden in de reguliere competitie, waarvan vijf tegen ploegen uit de top vijf.