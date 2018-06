Derde editie beachweek Haren succesvol; record aantal deelnemers

Tijdens de derde editie van de Beachweek Haren werd er weer volop gesport en bewogen op het zandveld tegenover het gemeentehuis in Haren. Onder zomerse omstandigheden werd er gedurende dertien dagen een echt strandgevoel gecreëerd op het Raadhuisplein in het centrum van Haren.

In vergelijking met vorig jaar waren er nu meer deelnemers actief op het veld. Zo weken diverse sportverenigingen uit Haren uit naar het beachveld. Onder andere VV Haren, VV Glimmen, VV Gorecht, Be Quick 1887, Stentor, ATC’65 en HSV organiseerden diverse activiteiten op het zand. Ook verruilden meerdere scholen hun eigen gymaccommodatie voor het beachveld, waardoor er veel schoolklassen te vinden waren. De Beachweek is een initiatief van de Sportcoach Haren van Huis voor de Sport Groningen. Samen met stagiaires Sportkunde van het Instituut voor Sportstudies zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van dit beweegevenement. Dankzij ondersteuning van de Regiobank en het Dorpsfonds kon het veld twee weken blijven liggen waarna het, tijdens het komende zomeronderhoud, voor de sportvelden wordt gebruikt.