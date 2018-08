David Bartos nieuwe coach GIJS Groningen; opvolger van Arjan Peters

Het bestuur van GIJS Groningen heeft de 40-jarige David Bartos aangesteld als de nieuwe trainer/coach van het eerste team voor de komende drie seizoenen. Bartos is al jaren een vaste ervaren kracht als speler in het eerstee team van GIJS en hij wil graag zijn ijshockey-carrière vervolgen als trainer/coach in Groningen.

De Tsjech Bartos blijft voorlopig ook als speler in het team actief. Bartos zal geassisteerd worden door oud-speler Ricardo Dijkema en Henk IJzerman. De basisselectie bestaat op dit moment uit vijftien spelers en zal worden aangevuld met eigen jeugd. Bartos is de opvolger van Arjan Peters, die na drie seizoenen vertrokken is naar Capitals in Leeuwarden. Net als afgelopen seizoen speelt GIJS in de Eerste Divisie, waarin het afgelopen seizoen kampioen werd.