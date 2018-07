Chris Voth keert terug bij Lycurgus; Canadees tekent voor één seizoen

Het afgelopen seizoen speelde Voth in Tsjechië. Daar kwam hij uit voor SKV Usti nad Labem. Het seizoen daarvoor speelde Voth lange tijd bijna in het donker. In Finland bij Team Lakkapää uit Rovaniemi, in de buurt van de poolcirkel.

Voth is blij terug te komen bij Lycurgus. 'Ik heb nu op een paar plekken in Europa gespeeld. Op best hoog niveau ook, maar ik was er niet echt happy mee. Ik miste Nederland, Groningen in het bijzonder en de werkethos bij Lycurgus. Maar ik miste vooral de geweldige mensen, ploeggenoten, coaches, staf en vrienden. Ik ben echt heel blij om mijn derde seizoen in te gaan. Met een zeer talentvol team. Ik hoop dat ik al mijn ervaring die ik de laatste jaren heb opgedaan over kan brengen en zo een bijdrage kan leveren aan nieuwe successen.'

' Met Chris weten we wat we in huis halen, ' zegt coach Arjan Taaij, ' Naast zijn kwaliteiten als volleyballer is Chris een persoonlijkheid. Het is een teamspeler, werkt hard en heeft leiderschap. Hij heeft het hier in die twee seizoenen geweldig naar de zin gehad en past goed in onze cultuur. Bovendien kan Chris volleyballend veel toevoegen. De combi goed voor het team plus volleybalkwaliteit maakt zijn terugkeer interessant voor ons.' De verwachting is dat Wytze Kooistra op korte termijn de selectie voor komend seizoen completeert.