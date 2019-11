Beloften FC Groningen blijven koploper

De Beloften van FC Groningen blijven het goed doen. In de thuiswedstrijd tegen Jong De Graafschap werd maandagavond op sportpark Corpus den Hoorn met 2-0 gewonnen. Jong FC Groningen blijft koploper in de Reservecompetitie A met 16 punten uit 7 duels.

Jong FC Groningen was in de eerste helft de betere ploeg en kreeg de beste kansen. Na een halfuurtje spelen was het Thomas Poll, die met een fraai schot van afstand tekende voor de verdiende 1-0 voorsprong. Ook na rust was de thuisploeg beter. Invaller Tomas Suslov bepaalde kort voor tijd de eindstand op 2-0.



Volgende week dinsdagmiddag om 15.00 uur speelt de koploper wederom thuis. Dinsdagmiddag 12 november is de volgende wedstrijd, Nummer drie Feyenoord 2 is dan de tegenstander. De Rotterdammers hebben twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.