Belangrijke zege Be Quick in strijd tegen directe degradatie; 3-0 thuiszege op JVC Cuijk

In de Derde Divisie hebben de voetballers van Be Quick 1887 zondag een hele belangrijke zege geboekt om directe degradatie te ontlopen. Op de Esserberg werd JVC Cuijk met 3-0 aan de zegekar gebonden. Door de winst en het verlies van concurrent Jong De Graafschap nam de Good Old drie punten afstand van een directe degradatieplaats met nog twee speelronden te gaan. Via een nacompetitie hoopt Be Quick zich dan veilig te spelen.

De ploeg van vertrekkend trainer Kevin Waalderbos heeft het in die zin in eigen hand, maar de uitdaging is stevig. Het gaat om een uitwedstrijd tegen de nummer zes OFC uit Oostzaan en op de laatste dag komt lijstaanvoerder Jong Vitesse op bezoek. Feit is dat Be Quick er dit seizoen al veel beroerder voor gestaan heeft en misschien wel net op tijd de eindsprint heeft ingezet. Een gelukje was misschien dat de ploeg uit Brabant al zeker is van de nacompetitie en vermoedelijk met het hoofd daar al meer mee bezig is dan absoluut de laatste wedstrijden van het reguliere seizoen nog te willen winnen.



Binnen een kwartier was het al raak. Aanvaller Thomas Careman werd gevloerd in het strafschopgebied en de andere spits Daan Driever schoot de toegekende strafschop raak. Een mooie opsteker voor de thuisploeg, die amper in de problemen kwam. Na een uurtje werd de score verdubbeld. Een hoekschop van Raymond Bolt kwam op het hoofd van Twan Nieboer en met een stuit kopte hij binnen. Bolt tekende negen minuten voor tijd voor het slotakkoord. Van een meter of twintig streepte de middenvelder de bal snoeihard binnen. Het bleef bij 3-0 en dat zorgde na afloop bij velen voor een opgelucht gevoel.



Be Quick is er nog niet, maar de kansen zijn weer volop tot leven gekomen. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks. Hekkensluiter De Meern heeft 25 uit 32 duels. Jong de Graafschap heeft een punt meer en Be Quick heeft 29 punten verzameld. Van deze drie gaan twee het lootje leggen.