Belangrijke avond voor Donar; Europese winst noodzakelijk

Voor de basketballers van Donar is de belangrijkste fase in de eerste poulefase van de FIBA Europe Cup aangebroken. Er zijn nog twee speelrondes te gaan. Donar speelt twee keer thuis en moet waarschijnlijk twee keer winnen om de kansen in eigen hand te houden en definitief zeker te zijn van de volgende ronde. Om dit te bereiken moet woensdagavond in MartiniPlaza sowieso gewonnen worden van het Turkse Pinar Karsiyaka.

Donar gaat samen met Pinar Karsiyaka aan de leiding in Poule C met 7 punten uit 4 wedstrijden. Spirou Basket uit Charleroi zit met 6 punten op het vinkentouw. De eerste twee gaan naar de volgende ronde. De Belgen spelen thuis tegen hekkensluiter Instanbul BBSK. De Turken doen niet mee in het geheel en verliezen alle wedstrijden. De ploeg van coach Erik Braal won drie weken geleden de uitwedstrijd met 69-64 en had toen veel controle over de wedstrijd. Bij winst van Donar en een nederlaag van Spirou zou Donar zich al kunnen plaatsen, maar dat ligt niet onmiddellijk in de lijn der verwachtingen.

Volgende week wordt dan afgesloten met speelronde zes. Spirou komt dan naar Groningen. Het is de tegenstander waar Donar de meeste problemen mee had. Twee weken geleden gingen de Groningers met dertig punten verschil onderuit (94-64). Alleen al om die reden is het sowieso goed om de winst woensdagavond in MartiniPlaza te houden. De wedstrijd begint om 19.30 uur.