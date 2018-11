Belangrijk weekend voor FC Groningen; thuis tegen hekkensluiter NAC Breda

Na het duel tegen NAC Breda gaat de ploeg van Danny Buijs nog twee keer op bezoek in Limburg en thuis staat op zondag 16 december de derby tegen FC Emmen nog op de rol. Volgende week zondag is de wedstrijd tegen VVV Venlo en op 22 december wordt de eerste seizoenshelft afgesloten met het duel tegen Fortuna Sittard. Wil FC Groningen met een iets geruster hart de winterstop in dat zou het prettig zijn om nog een aantal overwinningen bij te schrijven.



Het lek lijkt boven en op basis daarvan zou het moeten kunnen om uit de komende reeks minimaal een punt of acht te halen. Als dat lukt staan de groenwitten vermoedelijk op een plekje net boven de fatale plaatsen en kan dat het vertrekpunt zijn voor de tweede seizoenshelft. Zover is het nog niet. Eerst winnen van NAC Breda. Van de 28 ontmoetingen op het hoogste niveau won FC Groningen er veertien in eigen huis. Het werd tien keer gelijk en vier keer gingen de Brabanders met de zege aan de haal.



De laatste nederlaag dateert van 16 augustus 2009 toen het in de derde speelronde 2-1 voor NAC Breda werd. Koen van de Laak maakte acht minuten voor tijd de aansluitingstreffer, maar dat bleek onvoldoende. Sindsdien won de FC drie keer en werd het drie keer gelijk. Op 23 februari van dit jaar speelden beide ploegen voor het laatst in Groningen tegen elkaar. Het werd 1-1 en beide doelpunten werden gemaakt door spelers van NAC. Mari schoot in de 66e minuut in eigen doel en vier minuten voor tijd maakte Te Vrede gelijk.



Met een naar verwachting ongewijzigde ploeg wordt NAC zondag bestreden en onder toeziend oog van meer dan zestig oud-spelers van FC Groningen zou het mooi zijn om deze 'helden van weleer' een extra fijn weerzien te geven in de vorm van een hele belangrijke overwinning.