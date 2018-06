Be Quick op naar slot play-offs; tweeluik tegen GOES om handhaving

De voetballers van Be Quick 1887 uit Haren beginnen donderdagavond aan de laatste uitdaging om handhaving in de Derde Divisie af te dwingen. Om dit te bereiken moet GOES uit Goes over twee duels verslagen worden. Be Quick heeft thuisvoordeel en begint derhalve met een uitwedstrijd in Zeeland. In eerste instantie rekende de Good Old af met Gemert.

Met name de 5-0 zege afgelopen zondag tegen de Brabanders maakte indruk en geeft hoop op een goede afloop. GOES (Gezamelijk Opwaarts Eendrachtig Sterk) eindigde als tweede in de Hoofdklasse B en draaide een stabiel seizoen. De Zeeuwen rekenden in de eerste ronde af met Silvolde. Voor Be Quick was het een moeilijk seizoen met rond de winter een periode van louter nederlagen.



Daardoor belandde de ploeg van vertrekkend trainer Kevin Waalderbos in de onderste regionen, waar het zich in de slotfase niet uit wist te werken. Wel werd de ploeg strijdbaarder en werden voldoende resultaten gehaald om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Nu is Be Quick nog twee keer negentig minuten verwijderd van een langer verblijf in de Derde Divisie. Het duel in Goes begint om 19.45 uur.