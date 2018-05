Be Quick leeft nog in Derde Divisie; na doelpunt in slotseconde

Het seizoen krijgt voor Be Quick 1887 nog een staart, waar misschien ergens in het seizoen wel geen rekening meer mee gehouden was. In de allerlaatste seconde van de blessuretijd in de thuiswedstrijd tegen Jong Vitesse voorkwam Be Quick degradatie uit de Derde Divisie. Aanvoerder Robert Talens produceerde de 3-3 en dat was precies het punt wat nodig was om directe degradatie af te wenden.

De ploeg van vertrekkend trainer Kevin Waalderbos werd via het broodnodige punt zestiende met 33 punten uit 34 duels. Ten koste van de nummer zeventien Jong De Graafschap. Zij haalden 32 punten. Voor Be Quick begint het komende donderdag al met een uitwedstrijd tegen Gemert. De nummer zes van de Hoofdklasse B won de eerste periode. Zondag is de return op de Esserberg. Als Be Quick dit overleeft volgt nog een volgende ronde. Het kan derhalve een redelijk lange weg worden, maar dat vindt iedereen bij de Good old al lang prima. Play-offs om handhaving is ongeveer het maximaal haalbare gebleken dit seizoen.



Tegen de kampioen liep Be Quick feitelijk tot de slotseconde achter de feiten aan. Bij rust was het al 0-2 en nadat Daan Driever direct na de pauze voor de 1-2 zorgde deden de gasten er in de 56e minuut weer een schepje bovenop. Invaller Michiel Rusch bracht nieuwe hoop. Het publiek moest tot de achtste minuut van de extra tijd geduld hebben, maar werd alsnog beloond. Een voorzet kwam bij Talens en raakte de bal totaal verkeerd. Dat zorgde voor zoveel verwarring dat ook Jong Vitesse-doelman Stef Brummel er geen oog in had. De bal plofte binnen; 3-3. De komende week zal blijken hoeveel dit bijzondere doelpunt uiteindelijk waard blijkt te zijn.