Be Quick 1887 neemt eerste horde; Gemert met 5-0 verslagen in strijd om Derde Divisie

In de strijd om in de Derde Divisie te blijven hebben de voetballers van Be Quick 1887 zondag een belangrijke stap gezet. Via een 5-0 thuiszege op Gemert werd de eerste horde genomen. Donderdag verloor de ploeg van trainer Kevin Waalderbos in Brabant met 2-0, maar het werd op de eigen Esserberg in Haren ruimschoots goedgemaakt. In de finale volgt een tweeluik met Goes.

Het beslissende duel in de eerste ronde van de play-offs begon met een minuut applaus voor de deze week overleden vader van speler Jorin Keekstra. Dezelfde Keekstra droeg tegen Gemert ook de aanvoerdersband. Trainer Waalderbos gaf na afloop aan dat er door de emotionele gebeurtenis veel kracht vrij gekomen was in zijn ploeg. Na ruim 23 minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. De vertrekkende middenvelder Raymond Bolt was de gevierde man met een succesvolle lob. Daarbij bleef het vooralsnog en met de 2-0 nederlaag van afgelopen donderdag in het achterhoofd was duidelijk dat er nog meer moest gebeuren.



In de tweede helft stelde Be Quick orde op zaken. Kort na de pauze was het topschutter Daan Driever die binnen kon tikken. Daardoor lag het weer helemaal op. Gemert kreeg bij 2-0 een grote kans op de aansluitingstreffer, maar Ralf Kemper kopte over. Dat had de ommekeer in de wedstrijd kunnen zijn. De beslissing viel in de laatste twintig minuten. Met in eerste instantie een invaller in de hoofdrol. Arnoud Bentum stond nog maar net binnen de lijnen of hij kon al een assist afleveren. Thomas Careman zei dankjewel en maakte in de 71e minuut de 3-0. Op dat moment was Be Quick verder. De finale lonkte.



In de laatste tien minuten maakten Kees Noordmans en Martijn Delger aan alle onzekerheid een eind door de eindstand op 5-0 te bepalen. Donderdag moet Be Quick aantreden in Zeeland tegen Goes en de return en beslissende wedstrijd is op zondag 10 juni in Haren. De Zeeuwen rekenden over twee duels af met het Gelderse Silvolde