Be Quick 1887 geeft 2-0 voorsprong uit handen; 2-2 in eerste duel tegen GOES

Er leek voor Be Quick 1887 donderdagavond geen vuiltje aan de lucht na een half uur in Goes tegen GOES (Gezamenlijk Opwaarts eendrachtig Sterk). In de eerste van twee beslissende wedstrijden om handhaving in de Derde Divisie stond Be Quick met 2-0 voor, maar na de thee werd de voordelige marge prijsgegeven. Het duel eindigde in 2-2, waardoor zondagmiddag op de Esserberg in Haren sprake is van een absolute finale.