Bauke Mollema wint op grootste wijze in Italië; tweede zege van het seizoen

Bauke Mollema heeft zondag zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Groninger kwam tijdens de semi-klassieker Grand Premio Bruno Beghelli in de straten van het Italiaanse Monteveglio solo over de streep met de handen in de lucht om zo zijn zege te vieren. Mollema was op ruim twee kilometer van de finish ontsnapt uit een groep van ruim tien renners. Hij zocht in de finale voortdurend de aanval en werd beloond.

Mollema was overduidelijk de sterkste man in koers en smeet met zijn krachten. In de laatste twintig kilometer deed hij er alles aan om weg te komen. Twee ploeggenoten van zijn ploeg Trek Segafredo waren ook in de frontlinie te vinden, zodat de kopman voor zijn eigen kansen kon gaan. Terwijl het peloton op het punt stond om de groep vluchters in te rekenen zag Mollema zijn kans schoon.



Terwijl de groep links een vluchtheuvel passeerde, koos Mollema de rechterkant in het zog van een motor. Sonny Colbrelli, de winnaar van 2015, probeerde het nog, maar Mollema had gouden benen en reed gewoonweg veel te hard voor de rest. Hij sloeg een gat van meer dan tien seconden en dat bleek in de laatste twee kilometer onoverbrugbaar. Met het aanstormende peloton in de achtergrond kon Mollema zijn feestje vieren.

Eindelijk moet de klimmer gedacht hebben. Mollema valt dit seizoen op door zijn enorme aanvalsdrift, die lijkt te zijn geboren na zijn valpartij in de kasseienrit tijdens de afgelopen Tour de France. Sindsdien grijpt de renner lijkt het wel iedere kans aan om van voren te zitten. Tijdens diezelfde Tour als was Mollema dichtbij een etappezege. Vervolgens werd hij tweede in de Classica San Sebastian en in de Ronde van Spanje werd hij twee keer tweede in een etappe en was hij ook tweede in het bergklassement. Wel won Mollema de prijs voor de superstrijdlust. Maar zondag was hij zo sterk dat niemand hem de maat kon nemen.



' Het was een harde finale, maar dankzij mijn ploeggenoten Toms Skujins en Michael Gogl kon ik in de slotfase aanvallen. Ik ben heel erg blij. Ook omdat het vlakbij onze sponsor is. En ja het is inderdaad heel lekker om aan het einde van het seizoen nog een keer te winnen,' aldus een blije Mollema. Hij rijdt woensdag nog Milaan-Turijn en zaterdag staat de Ronde van Lombardije op het programma. Misschien wel de meest favoriete koers van Mollema.