Bauke Mollema Sportman van het Jaar in Groningen

Mollema dankt zijn titel vooral aan zijn zege in de Ronde van Lombardije op zaterdag 12 oktober. Voor het eerst in zijn carrière won de Groninger één van de vijf wielermonumenten. Daarnaast won Mollema namens Nederland op het EK en WK het nieuwe onderdeel mixed relay, de gemengde achtervolging. De kopman van Trek Segafredo was speciaal uit Monaco gekomen om de prijs op te halen. Na 2010, 2011 en 2013 komt Mollema voor de vierde keer op de erelijst.



Een moment van eer was er voor Arjen Robben. Voor zijn zeer indrukwekkende loopbaan kreeg de Bedumer de provinciale sportprijs. Robben was er zelf niet. Vader Hans nam de prijs in ontvangst uit handen van gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk. Robben zijn loopbaan liep via FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern Munchen. In bijna 700 wedstrijden scoorde Robben bijna 250 keer en staat er meer dan 30 prijzen in de kast. Volgens de gedeputeerde is Robben een sporter met grote waarde voor Groningen.



FC Groningen onder 17 jaar werd voor het eerst in de geschiedenis van de club landskampioen. Dat leverde de titel Sportploeg van 2019 op. Romano Postema is een exponent van dit team. De aanvaller die al debuteerde in het eerste elftal viel de Sportstimuleringsprijs ten deel. Lonneke Uneken blijft het goed doen als wielrenster. De Veendamse werd derde tijdens het EK in Alkmaar en noteerde in haar eerste jaar op het hoogste niveau al de nodige topklasseringen. Daarom verlengde ze haar titel Sporttalent van het jaar met een jaar.