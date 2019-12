Bauke Mollema richt zich op Tour en Vuelta

Bauke Mollema richt zich komend jaar op de Tour de France en de Vuelta. De 33-jarige Groninger deelt in de Tour het kopmanschap bij Trek-Segafredo met de Australiër Richie Porte. In de Ronde van Spanje heeft hij gezelschap van onder anderen de Italiaanse klimmers Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone, zo maakte zijn Amerikaanse ploeg bekend.

Mollema koos dit jaar voor de combinatie van de Tour en de Giro. In de Italiaanse ronde eindigde de Groninger als vijfde, enkele weken later speelde hij in Frankrijk geen rol van betekenis in het klassement. De Ronde van Spanje begint volgend jaar met drie etappes in en door Nederland.

Mollema begint het nieuwe seizoen half februari in de Ronde van de Algarve. Dit alles ter voorbereiding op het drieluik klassiekers in april. De Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik Bastenaken Luik. Mollema had eerder al aangegeven hier echt een doel van te maken. Vorige week liet Mollema tijdens het Groninger Sportgala weten begin maart net als dit jaar de Strade Bianche weer te willen rijden.

Momenteel is Mollema met zijn ploeg momenteel bezig met het eerste trainingskamp van het seizoen. Dat is belegd op Sicilië.