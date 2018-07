Bauke Mollema meldt zich bij eerste afspraak in Frankrijk; zevende op Mûr-de-Bretagne

Het heeft er alle schijn van dat Bauke Mollema klaar is om een goed klassement te rijden in de Tour de France. De kopman van Trek-Segafredo liet zich zien tijdens de eerste grote afspraak voor de klassementsmannen. In de zesde etappe was de finishlijn getrokken op de Mûr-de-Bretagne, een stevige heuvel met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna zeven procent. Mollema eindigde als zevende en klom naar de achttiende plaats in het klassement. Tom-Jelte Slagter werd 29e.

Slagter verloor twaalf seconden op winnaar Daniël Martin. De Ier ging in de laatste kilometer aan de haal en hij hield op de streep drie seconden over. Het was een klim voor de explosieve renners. Mollema heeft dat iets minder, maar de Groninger hield zich staande tussen renners als Alejandro Valverde, Julien Alaphilippe en Adam Yates. Mollema toonde zich na afloop tevreden. 'De power was goed en ik had nog wat over voor een ereplaats, maar ik zat niet lekker in het wiel van Valverde. Het was een pittig klimmetje waarop je heel diep moest gaan. Ik ben blij dat ik er goed bij zat.'

Drie jaar geleden lag de finish van de achtste etappe op de Mûr-de-Bretagne toen eindigde Mollema als negende in de daguitslag. In Parijs finishte hij toen als zevende in het eindklassement. Uiteraard is vergelijken van uitslagen geen wetmatigheid, maar het is wel een vingerwijzing dat Mollema klaar is om een goede Tour te rijden. Inmiddels is de klimmer, door het tijdsverlies van Tom Dumoulin, de beste Nederlander in de algemene rangschikking. De aandacht in de media gaat vooral uit naar de Limburger, waardoor Mollema in relatieve luwte zijn ding kan doen en daar zal hij niet ongelukkig mee zijn.