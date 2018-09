Bauke Mollema kopman bij WK wielrennen; samen met Tom Dumoulin

Mollema krijgt verder steun van Wilco Kelderman, Wout Poels, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek en Pieter Weening. In Oostenrijk vinden de renners een loodzwaar parcours met richting de finish een klim die een stijgingspercentage van 25 procent aantikt. Dat is in principe koren op de molen van Mollema. Kijk bijvoorbeeld maar naar de finale van de Classica San Sebastian, waar het in de slotfase ook steil omhoog gaat. De totale afstand bedraagt bijna 260 kilometer, waarbij 4700 hoogtemeters overwonnen moeten worden. Mollema, die zijn contract bij Trek Segafredo met twee jaar verlengd heeft, koerst momenteel in Spanje om goed in vorm in Innsbruck te verschijnen. De Vuelta gaat dinsdag, na een rustdag op maandag, verder met een vlakke etappe.