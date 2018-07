Bauke Mollema kijkt alweer vooruit; na tegenvallende Tour de France

In de Alpen kon Mollema geen enkele rol van betekenis spelen. Hij herstelde gaandeweg en vorige week zondag in de rit naar Carcassonne kreeg de Groninger de kans om net als vorig jaar een etappe te winnen. Mollema had de pech dat de katterappe Magnus Cort Nielsen ook vooraan te vinden was. In de sprint legde Mollema het af en werd derde. Een dag later volgde ook nog een vierde plek, maar daarbij bleef het. In Parijs was plek 26 in het klassement op ruim een uur van winnaar Thomas zijn deel.



Lang treuren deed Mollema niet. Hij heeft de knop alweer omgezet en kijkt vooruit naar wat komen gaat. Aanstaande zaterdag de Classica San Sebastian. Een klassieker die de klimmer twee jaar geleden won en waar hij eigenlijk altijd goed rijdt. Vanaf 25 augustus staat de Ronde van Spanje op zijn programma. Vermoedelijk met het winnen van etappes als belangrijkste inzet.

Zaterdag 25 augustus is ook de dag dat Slagter gaat trouwen. De Groninger zal ongetwijfeld met zeer gemengde gevoelens terugkijken op zijn derde Ronde van Frankrijk. Met een achterstand van ruim twee uur en dertien minuten eindigde hij als 59e. Zeker Slagter liet zich een aantal keren zien in kopgroepen, maar als het serieus bergop ging was hij vaak één van de eersten die de groep moest laten gaan. Daardoor kon de renner van Dimension Data geen stempel drukken op het koersverloop. Na zijn huwelijk richt Slagter zich vermoedelijk op de wedstrijden in Canada in de maand september.



Beide renners zijn dinsdagavond sowieso te bewonderen in de Profronde van Surhuisterveen, waar ook de nummers één en twee in Parijs, Thomas en Tom Dumoulin, op de deelnemerslijst staan.