Bauke Mollema aan de beterende hand in Tour de France; maar nog lang niet topfit

Bauke Mollema begint zich langzaam beter te voelen in de Tour de France. In de twaalfde etappe met de finish op de Alpe d' Huez finishte Mollema als 39e met een achterstand van 22.21 minuten op de Britse winnaar Geraint Thomas. Bij het begin van de etappe had de Groninger zelfs geprobeerd om mee te zitten in de kopgroep van de dag, maar toen hij om zich heen keek ontwaarde Mollema teveel sterke renners en niet zich terugzakken. Na afloop was Mollema voorzichtig positief. Het ging in ieder geval beter dan een dag eerder.

Opgeven staat niet in het woordenboek van Mollema. Daar waar diverse slachtoffers van de valpartijen afgelopen zondag op weg naar Roubaix inmiddels in de remmen hebben geknepen, daar hoopt Mollema de ellende te overleven. Om volgende week in de Pyreneeën nog een keer voor etappewinst te kunnen gaan. De goede benen zijn niet weg. Het is een kwestie van de rug weer soepel krijgen, wat een topprestatie niet meer in de weg staat.



Mollema vertelde na afloop zijn verhaal.' Ik wilde proberen in de ontsnapping mee te zitten, maar ik zag jongens als Kruiswijk en Valverde. Toen heb ik me terug laten zakken in het peloton om niet teveel energie te verspelen. Ik voelde me iets beter, maar het moet natuurlijk nog veel meer verbeteren. Gelukkig gaat het wel de goede kant op.'



Als het herstel snel doorzet kan de klimmer misschien zaterdag al voor zijn kansen gaan met een pittige finish bergop in Mende. En anders zijn er vanaf zondag nog vier bergetappes.