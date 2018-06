Bacuna op weg naar Premier League; FC Groningen-speler tekent bij Huddersfield Town

Net als zijn broer Leandro, die in 2013 van FC Groningen naar Engeland vertrok, is het nu de beurt aan Juninho. De middenvelder staat op het punt om een contract te tekenen bij Huddersfield Town. Een club uit de Premier League. FC Groningen-directeur heeft de transfer woensdagochtend bevestigd bij RTV Noord. Over de lengte van het contract is nog niets bekend. FC Groningen kan een transferbedrag tegemoet zien, omdat Bacuna nog een één jaar doorlopend contract heeft.

Nijland liet weten dat beide clubs er nagenoeg uit zijn. De jonge Bacuna mocht recent nog een paar dagen meetrainen bij het grote Oranje van bondscoach Ronald Koeman. En Willem van Hanegem was recent lyrisch over hem in een column. De fans waren niet altijd even positief en floten hem in het Noordlease Stadion regelmatig uit. Bacuna is een middenvelder met drive en schuwt het fysieke niet. Wellicht dat dit kwaliteiten zijn waarom de Engelse club de 20-jarige speler wil hebben.



Bacuna speelde 83 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van FC Groningen, waarin hij twee keer scoorde. Huddersfield Town promoveerde in 2017 naar het hoogste niveau en handhaafde zich ternauwernood. De club is opgericht in 1908 en speelt de thuiswedstrijden in het John Smith's Stadium dat plaats biedt aan 24.500 fans. Nijland meldde ook dat een groot deel van de transfersom beschikbaar is om te investeren in de selectie, maar niet alles.