Assistent-coach Gerard Smit Lycurgus alsnog geschorst; na incident in kampioenswedstrijd begin mei

De komende twee competitiewedstrijden mag assistent-coach Gerard Smit van Abiant Lycurgus niet op de bank zitten. Smit is geschorst naar aanleiding van een vermeend fysiek contact met Orion-speler Rob Jorna tijdens de beslissende wedstrijd om het landskampioenschap op zondag 6 mei in MartiniPlaza. Dat meldt Abiant Lycurgus op haar website.

De zaak is bekend geworden onder het 'ballenknijp-incident' Bij een set wissel zou Smit nadat Jorna hem in het gezicht geraakt zou hebben geknepen hebben in zijn edele delen. Een dag na de wedstrijd gaf Smit dat op RTV Noord ook toe. Later gaf dezelfde Smit aan dat zijn televisieoptreden niet handig was geweest. Het hele straf- en beroepsproces heeft bijna vijf maanden in beslag genomen en leidt nu tot een definitieve uitspraak van vier wedstrijden schorsing waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twaalf maanden.

In eerste instantie was de eis vijf maanden schorsing en vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 24 maanden. Hier ging het bestuur van de STG en Smit succesvol tegen in beroep. Vooral over de wijze waarop de aanklacht was geformuleerd en de daarin gevolgde procedure door de zogeheten Strafvervolgingscommissie. Medio juli kwam de Strafcommissie tot het oordeel vrijspraak. De Strafvervolgingscommissie ging vervolgens in hoger beroep bij het laatste orgaan in het strafproces bij de Nevobo; de Commissie van Beroep.

Na een zitting bij de Nevobo in Utrecht begin oktober kwamen zij maandag tot bovengenoemde onherroepelijke uitspraak. Dat betekent in de praktijk dat Smit tijdens de uitwedstrijden tegen SV Land Taurus op zaterdag 13 oktober en een week later tegen TT Papendal Arnhem niet in functie mag zijn.