Arjan Taaij krijgt sportpenning gemeente Groningen; inspiratiebron voor de Stad

Coach Arjan Taaij van Abiant Lycurgus is woensdagmiddag onderscheiden met de sportpenning van de gemeente Groningen. De penning werd uitgereikt door wethouder Paul de Rook van Sport. Taaij was onder valse voorwendselen naar het Stadhuis gelokt door de wethouder en was totaal verrast toen hij bij het binnengaan van de oude raadszaal familie, vrienden en bekenden zag.

Taaij had zogenaamd een afspraak over de Nationale Sportweek, waar hij sportpromotor van is, met de wethouder. Daar bleek niets van waar, maar het was voor De Rook het alibi om Taaij zonder argwaan in het Stadhuis te krijgen. De sportpenning wordt normaal gesproken uitgereikt aan clubs die opvallend gepresteerd hebben. Slechts zelden valt de onderscheiding individuen ten deel. Toenmalig FC Groningen-trainer Ron Jans en Donar-coach Erik Braal gingen hem voor. Taaij kreeg de sportpenning niet alleen voor de drie landstitels op rij, maar ook voor zijn inspirerende rol voor Groningen om mensen in beweging te krijgen.

'Een betrokken iemand, een ambitieus iemand, die professioneel is en ontzettend hard bezig is met presteren. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor het team. De betekenis die jij levert voor de Stad is vele malen groter dan alleen voor de sport, maar ook het aanzetten van jeugd tot sport en bewegen en het enthousiasmeren van mensen om zich in te gaan spannen voor de volleybalsport. Dat is bijzonder inspirerend. Daarom staan we er vandaag bij stil. Ontzettend verdiend, 'aldus wethouder De Rook.

Taaij was beduusd en reageerde emotioneel. 'Het is ontzettend mooi om met veel fanatieke mensen het maximale na te streven. Het is supermooi dat ik daarvoor in het zonnetje gezet wordt, maar denk ook aan Gerard Smit en de hele staf. Dank voor deze waardering en deze steun. Het zal mij stimuleren om nog meer te doen misschien dan ik tot op heden gedaan heb.'