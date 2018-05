Annemiek Bes doet mee aan Volvo Ocean Race; droom komt uit voor Groningse zeilster

Zeilster Annemiek Bes veroverde zilver tijdens de Olympische Spelen van Peking in 2008 inde Yngling-klasse. Dat is het hoogtepunt tot nu toe in haar zeilloopbaan. De 39-jarige Bes is nog altijd actief en krijgt nu de kans om mee te doen aan de grootste zeilwedstrijd ter wereld. Ze wordt één van de bemanningsleden van de Nederlandse boot van Akzo-Nobel.

De zeilrace rond de wereld begint op 22 oktober in het Spaanse Allicante. Bes is gekozen door schipper Simeon Tienpont, eveneens afkomstig uit Haren. De twee kennen elkaar van de zeilvereniging VWDTP, gevestigd aan de boorden van het Paterswoldsemeer. Bes waagde al eerder een poging om mee te doen aan de meest prestigieuze zeilwedstrijd van de wereld, maar kwam toen niet door de strenge selecties. De regels zijn veranderd waardoor het voor het eerst mogelijk is om zowel vrouwen als mannen in het team te hebben. Via Lissabon, Kaapstad, Melbourne, Hong Kong, Auckland, Newport, Cardiff, Gotenburg is de verwachte finish op 30 juni 2018 in Den Haag.