Abiant Uitzendgroep stopt na 11 jaar definitief als hoofdsponsor van Lycurgus Volleybal

Albert Jan Jongsma, algemeen directeur Abiant Holding, geeft aan dat het sponsorschap van Lycurgus het bedrijf de afgelopen jaren veel heeft gebracht. 'Onze naamsbekendheid in Noord-Nederland heeft door de sponsoring van Lycurgus een grote vlucht genomen. Daarnaast hebben wij dankzij het sponsorschap een boeiend en sterk netwerk opgebouwd en hebben we een mooie bijdrage aan de sportcultuur in Groningen geleverd. Onze doelstellingen zijn in de afgelopen 11 jaar dan ook ruimschoots bereikt. Volgend jaar willen we onze focus verleggen naar andere sponsoractiviteiten in de Noordelijke provincies.'



Volgens Reint-Jan Auwema, manager bij Lycurgus, heeft de club veel aan Abiant te danken. 'Abiant heeft zich altijd uitermate betrokken getoond bij onze club, waardoor er een hechte band is ontstaan. Door de steun van Abiant heeft de Stichting Topvolleybal Groningen met Lycurgus een sterk merk weten te positioneren, waardoor we onszelf nu met recht een topclub mogen noemen. Mede dankzij Abiant hebben we de afgelopen jaren prachtige resultaten geboekt.'Onder het sponsorschap van Abiant won Lycurgus onder andere 3x het landskampioenschap (2016 t/m 2018), 1x de beker en 4x de Supercup.



Abiant zal nog tot en met het einde van het seizoen 2018/2019 hoofdsponsor blijven. Om de betrokkenheid te accentueren zal Abiant aansluitend nog 3 seizoenen als sub-sponsor betrokken zijn. 'Lycurgus is een prachtige club met inmiddels een landelijke uitstraling en mede daardoor een uithangbord voor de Gemeente- en Provincie Groningen. We hopen dan ook op een waardige opvolger. Uiteraard wensen wij Lycurgus alle goeds voor de toekomst.'