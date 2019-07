Zuidelijke ringweg vanaf vrijdag zes weken lang dicht

Een deel van de zuidelijke ringweg is vanaf aankomende vrijdag zes weken lang dicht. Het gaat om het stuk tussen het Julianaplein en Europaplein, voor verkeer in de richting van Hoogezand. De weg gaat maandagochtend 25 augustus weer open.

Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg van Groningen.



Werkzaamheden



Combinatie Herepoort gaat de damwanden plaatsen voor de bouw van de verdiepte ligging. Deze werkzaamheden duren tot eind dit jaar. De stremming van zes weken is nodig vanwege de veiligheid. In deze periode worden de damwanden direct langs de rijbaan ingetrild.



Acties



De werkzaamheden kunnen voor hinder zorgen. Groningen Bereikbaar heeft verschillende acties om de hinder door de werkzaamheden te omzeilen. Hiermee kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met het OV, de fiets of een P+R. Gratis of met korting.