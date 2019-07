Zomerstad Groningen barst lost met activiteiten voor kinderen

Springen op springkussens, knutselen in de knutselkeet of suppen door de Groningse grachten. Vanaf vandaag tot en met 4 augustus is er in de Groningse binnenstad elke dag iets te doen voor kinderen. Wethouder Glimina Chakor gaf zondagmiddag het startsein voor Zomerstad Groningen.