Zoeff…Straks in een uur van Groningen naar Amsterdam over nieuwe Lelylijn - Wat zijn de gevolgen?

Maandag 25 november komt er in de Tweede Kamer een motie in stemming waarin de indieners CDA, D66, ChristenUnie en VVD de regering vragen om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een nieuwe spoorverbinding, de Lelylijn.

De Lelylijn is een voorgestelde Nederlandse spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen met in elk geval stations in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. De voorgestelde spoorlijn is vernoemd naar Cornelis Lely. Het plan lijkt sterk op het plan voor de Zuiderzeelijn, dat in 2007 werd geannuleerd.

Het is zeer opmerkelijk dat er in de Tweede Kamer weer belangstelling is voor de Lelylijn. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat het te druk aan het worden is op het spoor bij Zwolle. Bovendien willen Kamerleden snellere treinverbindingen in heel Europa, als alternatief voor het vliegen. En daar hoort dan ook een snelle verbinding tussen de Randstad en Groningen bij, die dan doorgetrokken zou kunnen worden naar Hamburg en Berlijn.