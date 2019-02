Zeven arrestaties in onderzoek naar oplichting en medicijnenhandel

De politie in Groningen heeft eind vorig jaar zeven personen aangehouden die worden verdacht van witwassen, oplichting en illegale handel in medicijnen.

De aanhoudingen vonden in december plaats, maar werden dinsdag door de politie naar buiten gebracht.



In het kader van het onderzoek zijn er drie huizen, in Eelderwolde, Roden en Winschoten, en één bedrijfspand (in Amsterdam) doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op contant geld, administratie, computerapparatuur, auto’s, medicijnen en schilderijen.



Volgens de politie gaat het om een 44-jarige man zonder vaste woon- en/of verblijfplaats, een 26-jarige vrouw uit Eelderwolde, een 38-jarige inwoner van Winschoten en een 61-jarige inwoner van Roden. Drie andere verdachten, een 36-jarige inwoner uit Niekerk, een 66-jarige Leekster en een 29-jarige man uit Witmarsum waren katvanger.



Op dit moment zitten de 44-jarige, de 26-jarige en de 38-jarige nog vast. De rest van de verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld.