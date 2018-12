Woontoren voor internationale studenten in Groningen

De kamernood onder internationale studenten in Groningen kan opnieuw een klein beetje afnemen met de komst van een nieuwe woontoren aan de Vrydemalaan. Het betreft een toren van zestig meter hoogte die plaats moet gaan bieden aan 250 studenten.

De toren zal worden gebouwd aan de Vrydemalaan bij het Wouter van Doeverenplein, nabij de containerwoningen. De bouw begint halverwege 2019 en moet in de zomer van 2021 zijn afgerond.

Een en ander werd maandag in Groningen bekend gemaakt tijdens de presentatie van de bouwplannen door de Stichting Studenten Huisvesting (SSH), de gemeente Groningen en het bouwbedrijf Koopmans. De kamers zullen worden verhuurd door de SSH.

In het gebouw krijgen studenten een kamer van ongeveer achttien vierkante meter, ze krijgen een eigen badkamer en een gedeelde woonkeuken van 28 vierkante meter.

Architect

Het ontwerp van de flat is afkomstig van KENK architecten. Het project is onderdeel van de ontwikkelingen op het Bodenterrein aan de noordzijde van het Groningse Universitair Medisch Centrum (UMCG). In de visie van de gemeente gaat dit gebied een verbindende schakel vormen tussen de Oosterparkwijk en het centrum.