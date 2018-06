Wiebes: ‘Gaskraan kan sneller dicht dan gedacht’

De gaswinning in Groningen kan sneller worden afgebouwd dan gedacht. Minister Wiebes denkt zelfs dat al over twee jaar, in 2020, het veilige niveau van 12 miljard kuub gas per jaar kan worden bereikt.

Het Staatstoezicht op de Mijnen wil dat die norm uiterlijk in 2022 is gehaald, maar Wiebes denkt dat de gaskraan dan al veel forser dicht is.



De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer, in voorbereiding op het gasdebat, dat de voortgang in de afgelopen maanden veelbelovend is. Er is minder vraag naar Gronings gas vanuit Duitsland, omdat ze daar al een elektriciteitscentrale hebben omgebouwd.



Daarnaast wil Wiebes extra stikstof kopen om het buitenlands gas geschikt te maken voor het Nederlandse gasnet. Er komt een stikstoffabriek in Zuidbroek om die stikstof bij te mengen. Tot slot gaat Wiebes er vanuit dat industriële grootverbruikers gestimuleerd zijn om op zoek te gaan naar andere vormen van energie. Veel bedrijven zijn daartoe bereid en de minister sluit niet uit dat hij anders wettelijke of fiscale maatregelen neemt.



De Tweede Kamer vergadert donderdag opnieuw over de gaswinning. Ze stellen vragen over het aftreden van Hans Alders als NCG en het uitstellen van de versterking van 1600 woningen.