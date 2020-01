Werknemers provincie kunnen dit weekend weer thuiswerken

De werknemers van de provincie Groningen kunnen sinds zaterdagochtend weer thuiswerken. Citrix is vrijdagavond weer ingeschakeld.

De provincie besloot vorige week, net als onder meer de gemeente en het UMCG, om de servers uit te schakelen nadat er een beveiligingslek was gevonden. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaf daarop het advies om het kwetsbare Citrix-netwerk af te sluiten.



De medewerkers konden daardoor meer dan een week niet thuiswerken. Aanvankelijk ging de provincie er vanuit dat het netwerk pas op maandag weer kon worden opgestart. Vrijdagavond bleek met het installeren van een patch dat het netwerk weer veilig was.



Het UMCG schakelde eerder deze week het netwerk ook alweer in.