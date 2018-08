Weer aardbeving bij Appingedam, nu met magnitude van 1.8

Appingedam is donderdagochtend opnieuw getroffen door een aardbeving van 1.8 op de schaal van Richter. De beving vond even na tien uur plaats.

Op sociale media maken enkele bewoners melding van de beving, die vooraf werd gegaan door een doffe knal.



Woensdagochtend was er ook al een aardbeving in Appingedam. Toen werd het stadje rond 05.00 uur opgeschrikt door een beving met een magnitude van 1.9.



Er is nog niets bekend over de schade die is veroorzaakt door beide bevingen.