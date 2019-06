Weekend in Groningen: Sting, Anouk, Jazz, Funk, Italiaanse hapjes en vlooienmarkt

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen, zo weten ze ook bij het Groningse regiokatern van NU.nl. Wat te denken van de eerste editie van Stadspark Live, met topartiesten als Sting en Anouk. Of de jubileumeditie van Swingin' Groningen, het jazzfestival dat inmiddels al voor de 25e keer wordt gehouden in de binnenstad. En dan is er ook nog de Nacht van de Funk in EM2, zijn er Italiaanse hapjes in de Wolkenfabriek en een vlooienmarkt op de Vismarkt.