Weekend in Groningen: dwalen, proeven en filmpje pakken

Na een aantal zinderend hete dagen staat ons een ietwat verkoelend weekend te wachten. Tijd om de deur dus weer uit te gaan! Zo kun je dwalen door het maisdoolhof in Meerstad, een filmpje pakken of gerechten van over de hele wereld proeven. De redactie van Nu.nl/groningen zette een aantal uitgaanstips op een rijtje.

Filmvertoning: Before Sunrise - Groninger Forum

Deze zomer draait de Groninger Forumbioscoop drie zwoele zomerklassiekers, namelijk Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) en Before Midnight (2013). In deze drie films wordt het liefdesverhaal tussen Jesse en Céline beschreven over een periode van bijna twintig jaar.

Waar: Groninger Forum, Hereplein 73

Wanneer: zondag 28 juli om 21.15 uur

Prijs: 10,50 euro

Meer informatie en tickets

Opening Maisdoolhof Meerstad - Waterviolier

Aan de oostkant van de stad wordt ieder jaar een doolhof in een maisveld ter grootte van drie voetbalvelden gemaaid. Je dwaalt er door 4 kilometer aan paden. Het maisdoolhof is een van de grootste van het noorden.

Waar: Waterviolier, Meerstad

Wanneer: vrijdag 26 juli om 12.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Vintage Per Kilo: Summer Special - EM2

Liefhebbers van mode en vintage kunnen komend weekend naar de speciale zomereditie van de Vintage Per Kilo Sale. Een kilo items kost 18 euro, maar je kunt ook per 100 gram afrekenen. Alle items zijn geselecteerd door een mode-expert.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: 27 en 28 juli vanaf 11.00 uur

Prijs: gratis, kleding 18 euro per kilo

Meer informatie

Food 'n Jazz: Wereldkeuken Special - Salmagundi's

In Salmagundi's Wereldkeuken bereiden nieuwkomers in Nederland gezamenlijk een driegangenmenu. Op deze manier leert iedereen van elkaars cultuur in een ongedwongen sfeer. Voor 18,50 euro krijg je een driegangenmenu met keuze tussen vlees of vegetarisch. Van tevoren reserveren is gewenst.

Waar: Salmagundi's, Oosterhamrikkade 8

Wanneer: vrijdag 26 juli van 18.00 tot 22.00 uur

Prijs: 18,50 euro

Meer informatie

Waddenmarkt - Pieterburen

In het noorden van de provincie wordt de Waddenmarkt gehouden in Pieterburen. Je vindt hier streekproducten zoals versgerookte vis, groente en fruit, kazen, sieraden, woonaccessoires, tweedehands meubels en kleding.