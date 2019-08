Vindicat in promotiefilmpje: “Je hebt vast wel eens van ons gehoord, maar dat is het verleden!”

Studentenvereniging Vindicat gooit het over een andere boeg. In een promotiefilmpje voor de KEI-week laten ze weten dat ontwikkeling nu een veel belangrijkere rol speelt in de vereniging. “In de afgelopen jaren heb je vast wel eens van ons gehoord. Maar dat is het verleden. Graag nemen we je mee naar het heden.”

Vriendschappen voor het leven

“Vindicat: een plek die is gebouwd op vriendschap. Een plek waar je vrienden voor het leven maakt”, zo vervolgt de vereniging over de eerste verenigingspijler in het filmpje. Vindicat laat weten dat in de talloze jaarclubs, sportvereniging, Vindicathuizen en andere onderdelen vriendschappen voor het leven ontstaan.



Werk aan je toekomst

“Ontwikkeling is de tweede pilaar van ons fundament. Zonder studeren en leren ben je immers geen student. Laat jezelf klaarstomen voor het leven na je studententijd. Werk aan je toekomst”. Dat kan volgens het filmpje door jezelf te ontwikkelen in commissies of naar lezingen en symposia te gaan. “Onstijg jezelf in alle culturele mogelijkheden die Vindicat jou zal bieden”, aldus de vereniging.



Maar bovenal: grenzeloze gezelligheid

Voor de mensen die denken dat de Vindicaters hun idealen helemaal overboord gooien: wees niet bevreesd. Zo gaat het filmpje verder: “Maar bovenal is Vindicat de plek voor grenzeloze gezelligheid. Beleef en herleef 205 jaar vriendschap, tradities en plezier. Dat zijn wij. Wij zijn Vindicat.”



In opspraak

Vindicat kwam de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak door geweldsincidenten tijdens bijvoorbeeld de introductieweken, die niet altijd werden gemeld bij de gemeente en de Rijksuniversiteit. Daardoor werd afgelopen jaar de accreditatie van de vereniging ingetrokken, waardoor de vereniging tot in ieder geval 1 september niet welkom is bij officiële gelegenheden van de RUG. Pas als Vindicat aantoont een andere weg te zijn ingeslagen, kunnen ze die accreditatie weer terugkrijgen.