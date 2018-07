Horeca in Groninger Forum komt in handen van Vermaat

Met de intentieverklaring komen de partijen overeen dat er komend najaar een getekend contract en uitgewerkt horecaconcept ligt voor het café op de begane grond, het café-restaurant op de tiende verdieping en voor het filmcafé op de vijfde verdieping. Ook wordt Vermaat de horecapartner voor de banqueting van events en zakelijke partijen.



Vermaat is een internationale partij die voor ruim 300 opdrachtgevers horeca- en retailconcepten verzorgt. Naast RIJKS van het Rijksmuseum is het ook verantwoordelijk voor onder meer de circulaire hotspot CIRCL aan de Amsterdam Zuidas, de Volvo Ocean Race en het Medisch Centrum Leeuwarden.



Algemeen directeur van het Groninger Forum Dirk Nijdam is blij met het partnerschap: “Vermaat gaat in de horecagelegenheden van ons nieuwe gebouw echt iets bijzonders neerzetten. Met hun ervaring, maatwerk en kwaliteit wordt de horeca niet alleen ondersteunend, maar zeker ook een ideale plek om los te bezoeken.”



“Wij zien het Groninger forum als een prachtig verlengstuk van onze huidige locaties”, zo zegt Rick Zeelen, algemeen directeur van Vermaat. “We willen graag verder groeien in Noord-Nederland en hiermee leggen we een stevige basis. We zien ernaar uit om samen een prachtige horecabeleving neer te zetten voor de verschillende doelgroepen van het Groninger Forum.”