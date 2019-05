Veiligheidsregio: geen inzet hulpdiensten

De Veiligheidsregio deed woensdagochtend via twitter de oproep aan Groningers om even bij buren te kijken hoe het gaat.



Bij een aardbeving met een kracht van boven de 2.0 op de Schaal van Richter wordt er door de Veiligheidsregio een protocol in werking gezet. Hierbij wordt een operationeel leider aangesteld en worden onder andere de burgemeesters van de getroffen gemeenten geïnformeerd. Dat is woensdagochtend ook gebeurd. Omdat er geen slachtoffers of grote schades zijn, is het niet nodig dat de betrokkenen woensdag nogmaals met elkaar om tafel gaan.

Het UMCG laat weten dat de aardbeving ook in het ziekenhuis is gevoeld, maar dat er geen gevolgen zijn in het operatiecentrum, op de Intensive Care en op de hartbewaking.