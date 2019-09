Schilderij van verdediger van Groningen, Carl Rabenhaupt, eenmalig tentoongesteld in Stadhuis

Normaal niet te bekijken voor publiek, en dus bij velen onbekend, maar vandaag in het Stadhuis in Groningen: een schilderij van Carl Rabenhaupt, die man die de belegering van Groningen in 1672 wist af te slaan. Het schilderij dateert van 1673.

Het schilderij is één van de trekpleisters tijdens Monumentendag, waarop het Stadhuis tot vanmiddag 17.00 is open gesteld. Dat het Stadhuis te bezichtigen is is ook al bijzonder, want het gebouw staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Het is vandaag dan ook de laatste keer dat men het in oude glorie kan bewonderen. En in verband daarmee is het schilderij dus te voorschijn gehaald.

Schilderij uit 1673 van Carl Rabenhaupt



Normaal niet te bekijken voor publiek, maar nu dus pontificaal in de ontvangsthal neergezet: het schilderij ‘Carel Rabenhaupt, generael-lieutenant van de militie van Stad en Lande’. Dit schilderij van de held van Groningens Ontzet in 1672 werd in 1673 geschilderd door D. Simons. Het is in bezit van de gemeente en staat tijdens Open Monumentendag in de hal te pronken naast het schilderij ‘Beleg van Groningen 1672’ (1686) van Folckert Bock.

Wat is er te doen?

Het stadhuis op de Grote Markt opent van 11.00 tot 17.00 uur z’n deuren. Er zijn rondleidingen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen en nog veel meer.

Bij uitvoering van de plannen kan het lang duren voordat de inwoners weer hun stadhuis kunnen bezoeken. En dan kan het er van binnen heel anders uitzien dan nu. In de plannen is sprake van groot onderhoud, verduurzaming, restauratie en een interne verbouwing. De raadszaal verhuist dan van de begane grond naar de derde verdieping. Nog dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen voor het stadhuis.

Groninger Vrouwengalerij

Maar wat er ook gebeurt, zaterdag 14 september kunnen inwoners nog gewoon het stadhuis in de huidige staat bezoeken. Infopanelen vertellen over de renovatie- en verbouwplannen voor het stadhuis. En in het atrium is de tentoonstelling ‘Groninger Vrouwengalerij’ te zien. Met verhalen van vijftig bijzondere vrouwen uit het verleden, onder wie ook vrouwelijke politici als Roosje Vos en Aleida Aarsen-Jansen. Deze tentoonstelling is gemaakt in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Wat is er zaterdag nog meer te zien en te doen in het stadhuis?

Trouwambtenaren

In de trouwzaal (met vooroorlogse wandschilderingen van De Ploeg-schilder Johan Dijkstra) vertellen trouwambtenaren over hun werk.

Rondleiding ‘Verhalen van het Stadhuis’ – de hele dag door

Lieuwe Jongsma van de Groninger Archieven en raadslid Wieke Paulusma geven rondleidingen door het stadhuis en vertellen over het vroegere en huidige stadsbestuur.

Kunstrondleiding – 13.00 en 14.30 uur

Het stadhuis hangt vol met kunst. Stadhuis- en kunstkenner Ben Radema geeft kunstrondleidingen langs werken van onder anderen Otto Eerelman, H.W. Mesdag, Jozef Israëls, Marthijs Röling en leden van Kunstkring De Ploeg als Johan Dijkstra, George Martens, Jan van der Zee en Jan Altink.

Jongerenvoorstelling ‘3 x links is ook rechts’ – 13.00 en 14.00 uur

Wat doen politici de hele dag? Gaat dat ook over jongeren? Kun je ook zelf invloed uitoefenen op wat politici beslissen? (Ja, dat kan!). Jongeren dompelden zich koppie onder in het stadhuis en maakten daar een voorstelling van: hoe zit dat nou met gemeentepolitiek? Voorstelling door jongeren voor jongeren. Productie: Theater De Steeg.

Geschiedenis stadhuis en Stad in beeld – Groninger Archieven

Topstukken uit de Groningse geschiedenis zoals het middeleeuwse Stadboeck, de ‘grondwet’ van de Stad.

Verder presenteert Groninger Archieven twee ‘Maak Geschiedenisprojecten’:

-‘Open het Stadbestuur’ waarbij vrijwilligers het archief van het Groninger Stadsbestuur ontsluiten;

-‘Het beeld van Groningen’ met foto’s uit de jaren 60 en 70.

Verduurzamingsadvies voor Groningse monumenten – Presentatie om 11.30 uur + hele dag advies

Eigenaren van monumenten kunnen zich laten informeren over hoe ze hun monument kunnen verduurzamen. Het energieloket ‘Groningen woont Slim’ is hiervoor de samenwerking aangegaan met de specialist op het gebied van verduurzaming van monumenten: Groene Grachten.

Vitrine met vondsten archeologische opgraving Grote Markt oostzijde

Te zien: onder meer aardewerk en een fibula (speld) uit de 11e eeuw, een pelgrimsinsigne uit de 14e eeuw en keramiek uit een zeventiende-eeuwse beerput.

Gesprek met raadsleden

In de nieuwe raadzaal vertellen raadsleden van de Groningse gemeenteraad over hun werk.

Het volledige programma van Open Monumentendag 2019 in de gemeente Groningen: erfgoed.groningen.nl/openmonumentendag