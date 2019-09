Suikerbietencampagne gaat dinsdag weer van start

De bietencampagne duurt meestal tot ergens in januari. De fabriek verwacht in ieder geval 19 weken bezig te zijn. De opbrengst is naar verwachting ongeveer net zo hoog als vorig jaar, ook al zijn er door het hete weer wel schommelingen qua opbrengst in de verschillende gebieden.



Er is veel vrachtverkeer nodig om de bieten aan te leveren. Doordeweeks mag er tussen 07.00 en 23.00 uur met bieten gereden worden. Op zaterdagen alleen van 12.00 tot 19.00 uur.



De Vereniging Wijkraad Hoogkerk organiseert samen met Suiker Unie weer een aantal rondleidingen door de fabriek. Belangstellenden kunnen op die manier het proces van suikerbiet naar suikerklontje zien. Ook geeft Suiker Unie meer uitleg over wat er tegenwoordig met de restproducten gebeurt.



De rondleidingen vinden plaats op donderdag 17 oktober, donderdag 24 oktober, dinsdag 12 november, dinsdag 26 november, donderdag 12 december. Aanmelden kan via de website van de wijkraad. Bewoners van omliggende wijken krijgen wel voorrang.