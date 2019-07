Stem op het Hoofdstation in Groningen als mooiste treinstation van Nederland

De NS is op zoek naar het mooiste treinstation van Nederland en natuurlijk is het Hoofdstation in Groningen één van de genomineerden. Je kunt via dit artikel makkelijk stemmen!

Groningen neemt het in de verkiezing op tegen Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Den Haag Hollands Spoor, Eindhoven, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Valkenburg.



Op 7 augustus wordt bekend gemaakt welk station zich het mooiste station van Nederland mag noemen. Stemmen gaat heel simpel via Facebook, Twitter en Instagram. Je hoeft alleen maar de foto van het betreffende station te liken. Je kunt op elk sociale medium je stem uitbrengen, dus uiteindelijk kun je drie keer stemmen (op Groningen natuurlijk). Kijk hieronder!



Op dit moment maken Groningen en Valkenburg een goede kans op de titel. Groningers: je weet wat je dus moet doen!



Stem via Twitter (stem met een hartje/like op het Hoofdstation)

Stem via Facebook (like de foto van Groningen! Dat kan ook hieronder.)

Stem via Instagram (check de story!)