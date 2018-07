Stankoverlast gemeld in Groningen en Haren

Inwoners van Groningen en Haren hebben bij de gemeente Groningen geklaagd over stankoverlast.

In meerdere delen van de stad werd een geur waargenomen die deed denken aan vuilnis. Maar de gemeente heeft de oorzaak van de stank niet kunnen achterhalen.

Dat meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden (papieren editie). De klachten kwamen vrijdag binnen bij de gemeente Groningen. Die nam daarop contact op met afvalverwerkingsbedrijven Stainkoeln aan de Winschoterweg en Attero aan de Duinkerkenstraat, maar volgens deze bedrijven was er niets uitzonderlijks aan de hand.

Ook andere instellingen als Gruno Recycling of Waterschap Noorderzijlvest meldden dat er bij hen niets bijzonders aan de hand was. De gemeente tast daardoor nog in het duister omtrent de oorzaak.