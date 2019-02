Stank uit Alblasserdam tot in Groningen te ruiken

Een incident op een industrieterrein in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zorgt zaterdag in een groot deel van Nederland voor stankoverlast. Ook vanuit Groningen komen aan het begin van de middag meldingen binnen van de lucht, die door de Veiligheidsregio Groningen wordt omschreven als een rubber- en gasachtige geur.

Hulpdiensten rukten zaterdagochtend massaal uit naar een tanktransportbedrijf in Alblasserdam vanwege ‘hevige stankoverlast’. Bij het bedrijf bleek uit een tankwagen een gas ontsnapt. Waarschijnlijk gaat het om de stof petrolad, die wordt gebruikt als versnellingsbakolie.



Door de stevige zuidwestenwind verspreidt de vieze lucht zich over een groot deel van Nederland, tot in Groningen.



In een deel van Nederland werd daarom een NLalert uitgegeven waarin werd gewaarschuwd dat de stank misselijkheid en braakneigingen kon veroorzaken.



Volgens de Veiligheidsregio Groningen zijn er geen gezondheidsrisico’s, maar kan de geur wel als ‘onaangenaam’ worden ervaren.



Afbeelding: Aqua Mechanical / Flickr / CC BY 2.0