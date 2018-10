Stadsbestuur wil duizend studentenwoningen op Zernike Campus

De plannen volgen op het grote kamertekort onder (voornamelijk buitenlandse) studenten van afgelopen zomer. Om deze groep op te vangen moesten in alle haast provisorische huisvesting worden ingezet, zoals slaapboten, tentenkampen en een voormalig verzorgingstehuis. Om dergelijke taferelen in de toekomst te voorkomen, besloot de gemeente samen met de RUG en de Hanzehogeschool 1500 nieuwe studentenwoningen mogelijk te maken.

De Hanzehogeschool pleitte er onlangs, tijdens een hoorzitting op het stadhuis over het kamertekort, al voor om een groot deel van die studentenwoningen te bouwen op de nu nog onbewoonde Zernike Campus. Wethouder Van der Schaaf sluit zich nu bij dat plan aan. In het Dagblad van het Noorden geeft hij aan dat er inmiddels al gesprekken plaatsvinden met projectontwikkelaars over de realisatie van duizend permanente studentenkamers op de campus.



De verwachting is dat de woningen bij aanvang van het collegejaar 2019-2020 nog niet beschikbaar zullen zijn. "Ook dan zullen we in de maanden augustus, september en oktober zien dat er nog steeds studenten zonder kamer zijn. Ik denk dat we voorlopig dan ook nog niet van de tijdelijke woningen, zoals de 250 wooncontainers op het oude Suikerunieterrein, af zijn", aldus Van der Schaaf in het Dagblad.